К юбилею города в Кирове применят новые технологии для ремонта фасадов

Сообщается, что благодаря этому здания будут хорошо выглядеть дольше, чем ранее.

К 650-летию в ближайшие три года Фонд капремонта намерен обновить фасады сотни кировских зданий. Нынче приведут в порядок половину из этого списка.

Специально созданная рабочая группа для определения материалов и технологий отделки фасадов, решила использовать несколько вариантов технологических решений: вентилируемые фасады, оштукатуривание и покраска.

На зданиях, где ремонтировать фасад будут штукатуркой, применят технологию нанесения многослойной штукатурки с армированной прослойкой. Это даст возможность улучшить качество работ и увеличить срок службы покрытия. Благодаря армированному слою будет укреплена поверхность, сократятся риски появления трещин и отслаивания штукатурки от фасада.

Отметим, цветовую гамму применяемых для ремонта материалов выбирали в кировской мэрии. В исторической части Кирова решено сохранить первоначальный облик зданий.

Недавно мы сообщали, что Госжилинспекция провела рейд по оценке состояния кировских крыш и дворов. Качество уборки снега оценили с помощью квадрокоптера.

Фото: sk-universal.ru