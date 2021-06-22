Как доставить и растаможить одежду и обувь в России

На российский рынок ежемесячно поступают большие объемы импортной одежды и обуви. Спрос на них есть всегда, их импорт – это выгодное направление бизнеса. Но для этого нужна надежная доставка одежды в Россию, на странице https://petro-broker.ru/dostavka_gruzov/odzheda/ можно узнать, как ее организовать и что для этого необходимо.

Какие требования предъявляются к перевозке товара

Есть целый ряд правил, которым должна соответствовать перевозка этой категории товаров. Они распространяются как на организацию транспортировки, так и на оформление документов, а также на упаковку для доставки обуви и одежды.

Для того, чтобы ввезти товар, нужно:

Заполнить сопроводительную документацию. Подготовить образцы для проверки, провести сертификацию вещей и получить документы, подтверждающие их качество. Необходимо также привести размерный ряд в соответствие требованиям нормативных документов, действующих на территории России. Заплатить сборы и пошлины. Подготовить пакет документов для таможенного оформления товаров.

Все это можно поручить компании, которая специализируется на перевозке грузов и их таможенном оформлении. Самостоятельное оформление чревато ошибками. Ведь для этого нужно разбираться в тонкостях целого корпуса законов – Таможенного кодекса, федерального законодательства в области ВЭД, Кодекса торгового мореплавания, правовых актов в области автомобильных перевозок. Компания, которая не специализируется на таможенном оформлении товаров, просто не может позволить себе держать штат сотрудников, занимающихся только этими проблемами. Другое дело – компания, берущая на себя функции таможенного брокера.

Что предлагает компания Петро-Брокер

Эта фирма доставляет одежду и обувь из любой страны мира – работает с КНР, Южной Кореей, странами ЕС, а также с США и другими странами Северной и Латинской Америки. Можно заказать доставку из стран Ближнего Востока. В зависимости от географического положения экспортера доставляют товар морем или автотранспортом, возможны комбинированные варианты. Автомобильные поставки идут через белорусскую территорию или страны Балтии. По морю товар перевозят через Усть-Лугу и Санкт-Петербург. Автотранспортом осуществляются внутрироссийские перевозки – растаможенную одежду и обувь компания доставляет во все регионы России.

«Петро-Брокер» работает с корпоративными клиентами, заказывающими оптовые поставки. Однако размер партии может быть разным. Компания занимается транспортировкой и оформлением как значительных партий объемом от одного контейнера, так и сборных – на несколько сотен килограммов.

Почему стоит работать с компанией

Компания оказывает комплексные транспортные и таможенные услуги в Санкт-Петербурге, на сайте https://petro-broker.ru/ можно узнать больше о деятельности компании, тарифах и условиях сотрудничества с ней. «Петро-Брокер» организует таможенную очистку одежды буквально за пару дней от даты декларации, и вы опередите клиентов, первыми представив публике новую коллекцию модных торговых марок.

Преимущества компании «Петро-Брокер»:

выгодные тарифы и прозрачный механизм формирования стоимости;

открытость бизнес-процессов;

бесплатные консультации;

предоставление полного отчета о деятельности компании;

оперативная обработка заявок;

минимальные срои доставки;

обеспечение безопасности груза, в том числе организация спецтранспорта, оформление страховки и т.л.

Компания доставляет как избранные модели, так и полные коллекции популярных брендов, занимается доставкой одежды и обуви недавно появившихся модных марок, еще не получивших известности в России. Маршрут и условия перевозки подбираются отдельно для каждого клиента.