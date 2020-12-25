Как изменятся тарифы на услуги ЖКХ в Кировской области с 2021 года

О новых тарифах ЖКХ на 2021 год рассказал глава областной службы по тарифам Максим Михайлов. Какими они будут?

ТКО. С 1 января 2021 года тариф на вывоз мусора снизится на 7,4%. Изменится и плата жителей области. Она составит:

Для жителей многоквартирных домов г. Кирова – 4,17 рубля с кв. м. (сегодня – 4,35 р.)

Для жителей частного сектора в г. Кирове – 121,47 рублей с человека (сейчас столько же).

Для жителей многоквартирных домов Кирово-Чепецка – 4,14 рубля с кв. м. (сейчас так же).

Для жителей частного сектора в г. Кирово-Чепецке – 115,71 рублей с человека (сейчас так же).

По области плата будет взиматься с количества проживающих и составит 97,36 рублей с человека (сейчас 115,71).

Новые платежки жители области получат в феврале 2021 года.

Электричество. С 1 января 2021 года жители городов Кировской области будут платить 4 рубля 10 копеек за кВт/ч. Для сельского населения плата составит 4 рубля 27 копеек/ за кВт/ч. Жители сел, в домах которых стоят электроплиты, будут платить на 30% меньше.

Теплоэнергия. В 2019 году предполагалось, что рост «теплового тарифа» для жителей областного центра составит 6,5%, что связано с заключением концессии с КТК. Однако из-за пандемии коронавируса рост тарифа был приостановлен. С июля 2021 года он составит 4,2%.

Водоснабжение и водоотведение. Со 2-го полугодия 2021 года для всех районов города Кирова будет установлен единый тариф. Для жителей центра к сегодняшней цифре прибавится 4,2%, для остальных плата останется прежней.

Газ. Плата за природный газ в первом полугодии останется прежней, а во 2-м – изменится с учетом решений антимонопольщиков. В настоящее время она составляет 8,71 рубля за кубометр. Тариф на сжиженный газ повысится во 2-м полугодии 2021 года на 4,2%.

Капремонт. Взносы за капремонт с 1 января 2021 года не изменятся и, как и раньше, составят 8,3 рубля за кв.м.

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