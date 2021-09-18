Как кировчане голосуют на дому и избирательных участках

Второй день продолжаются выборы депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Кировской области и народных представителей на местах. По всему региону с 8:00 до 20:00 работают 1165 избирательных участков, однако проголосовать можно и на дому.

С надомным голосованием связано большинство вопросов, которые поступают на горячую линию Центра общественного наблюдения. Исполнительный директор Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», участник общественного штаба по наблюдению за выборами Елена Макарова рассказала, как устроена работа с обращениями граждан, не связанных с жалобами:

«Ассоциация юристов, прежде всего, занимается подготовкой правовых заключений и формированием правовой позиции по заявлениям, которые поступают в штаб. Также мы разъясняем права граждан, например, как они могут проголосовать, в каких формах могут выразить свое волеизъявление. От наблюдателей Общественной палаты Кировской области основной поток информационных сообщений приходит на сайт «Независимого общественного мониторинга», в которых они сообщают о текущем режиме работы участков. Также мы работаем с обращениями, которые поступают по горячей линии Центра общественного наблюдения. Чаще всего жителей области интересует, как они могут проголосовать, если у них нет возможности прийти на свой избирательный участок, например, по состоянию здоровья. Такие граждане могут подать заявление в свою участковую избирательную комиссию вплоть до 14:00 19 сентября, и представитель УИК приедет к ним на дом».

Впечатлениями от голосования на дому поделилась председатель Кировской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Бужлакова:

«Поскольку я являюсь инвалидом II группы, то решила воспользоваться возможностью и проголосовать дома. Через личный кабинет на «Госуслугах» я подала соответствующую заявку. Также, чтобы подстраховаться, я позвонила на свой избирательный участок. Мне предложили выбрать наиболее удобный день и назвали примерное время, когда ждать представителей УИК. Я проголосовала сегодня, долго ждать не пришлось. Пришли молодые люди, как и положено: в медицинских халатах, масках и перчатках. Мне выдали индивидуальный пакет с ручкой и гигиеническими принадлежностями. Затем я подписала заявление о надомном голосовании, и только после получила бюллетени. Никаких замечаний к организации процесса у меня нет. Знаю, что голосование на дому в этот раз очень востребовано, и все идет хорошо. Некоторым колясочникам с УИКов сами звонили и предлагали эту возможность».

На избирательных участках помимо наблюдателей работают аккредитованные представители средств массовой информации. Корреспондент газеты «Верховья Шижмы» Вера Тиунова второй день продолжает следить за ситуацией на УИКах Верхошижемского района:

«В Верхошижемье у нас находятся три избирательных участка. В пятницу я была на двух: 108-м и 109. Другой журналист работал на 107-м, в Доме культуры. На нем было оживление, так как туда вчера приехали наблюдатели от партий. Конфликтов я вообще нигде не заметила. Все – и избиратели, и сотрудники участковых избирательных комиссий – ведут себя спокойно, адекватно. Представители УИКов всем все разъясняют. Все очень четко организовано. Санитарные нормы на участках в поселке соблюдают: на входе просят обработать руки, выдают печатки и маски, одноразовые ручки. У меня дополнительно документы, подтверждающие мою журналистскую аккредитацию. В других населенных пунктах района, насколько я знаю, тоже все спокойно. Многие избиратели воспользовались возможностью надомного голосования. Жалоб на организацию процесса ни от кого не слышала. Избиратели, с которыми я общалась, настроены хорошо. Особенно люди пожилого возраста – у них ответственное отношение к голосованию уже в привычке». «Наша газета следит за ходом голосования в районе и активно пишет о нем на страничках в соцсетях. Сама я вчера посещала несколько участков. Конфликтов не заметила, ни с чем негативным не столкнулась. Все санитарно-эпидемиологические требования там соблюдают. Избиратели, с которыми я общалась, также очень положительно воспринимают организацию всего процесса», – рассказала главный редактор газеты Сунского района «Родной край – Суна» Юлия Ликий.

Отметим, горячая линия Центра общественного наблюдения работает по тел. 8-922-922-62-72 круглосуточно.

Фото из открытых источников