Как кировский интернат превратился в ковидный госпиталь

С началом пандемии в Кирове было оборудовано несколько госпиталей для пациентов с коронавирусом. Одним из самых больших стал госпиталь на Ленина, 200, созданный на базе социального интерната. О том, как интернат превратился в госпиталь, рассказал главврач городской больницы №5 Согомон Аракелян.

До пандемии здесь жили около 400 человек – людей пожилого возраста и инвалидов. Когда в стенах заведения обнаружили первых больных COVID-19, было решено преобразовать его в госпиталь. В этом случае вся помощь его жителям могла быть оказана прямо здесь.

По словам главврача 5-й больницы, проект по перепрофилированию стал уникальным. Ведь здание интерната не предназначено для лечения инфекционных больных. За короткое время помещения были разделены на зоны, сделаны шлюзы, оборудованы медкабинеты и завезено другое оборудование.

Буквально за 2 дня были развернуты 100 коек. Еще через несколько дней мест стало уже 500. На них разместили тех, кто проходит карантин по коронавирусу: людей с симптомами ОРВИ, но с отрицательным тестом на ковид. Это помогло сдержать инфекцию, не дать ей разойтись по другим интернатам.

Здешние пациенты – люди в возрасте, а значит, требуют повышенного внимания. Большинство из них страдает хроническими болезнями. Есть люди и с психическими заболеваниями. Однако работники госпиталя справляются.

— Все наши пациенты лечением остаются довольны. Даже выздоровев, многие хотят остаться здесь, — говорит главврач 5-й больницы.

Сейчас госпиталь принимает не только пациентов соцучреждений, но и других больных. Все необходимое оборудование имеется: работают кабинеты рентгена, УЗИ, а также установлены кислородные концентраторы.

Дефицита кадров, по словам Согомона Аракеляна, нет. Однако новым сотрудникам здесь всегда рады – ведь работа тяжелая, и нагрузка большая.

Всего «под эгидой» больницы No5 – 3 госпиталя. Чтобы скоординировать их работу, главврач начинает свой день в 5 часов утра. К семи он получает все актуальные данные о состоянии пациентов и в 7.30 собирает заведующих на планерку.

В 8 часов – следующая планерка – с министром здравоохранения региона Андреем Черняевым. Здесь руководители клиник отчитываются о ситуации в каждой больнице о наличии свободных коек. Потом главврач посещает госпиталь и переходит к нековидным делам: дневному стационару, поликлиникам…

В трех госпиталях больницы No5 работают около 500 медработников. На их счету – множество побед над смертью, когда тяжелых пациентов удавалось буквально вытаскивать с того света.

— В выходные на ИВЛ было 2 пациента, а в понедельник один из них пошел на поправку. Сейчас в аппаратной кислородной поддержке он не нуждается, — говорит врач. – Были и те, за чью жизнь пришлось долго бороться, но мы победили. И каждая победа – общая.

Ковидом главврач пока что не болел. Но заразиться не боится. Ведь если бояться – лучше оставаться дома, считает главный врач. Иначе оказать помощь будет просто некому.

— Но в том, что мы победим, нет никаких сомнений, — говорит он.

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