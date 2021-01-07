Как встречали Рождество на Вятке в прошлом веке

Сейчас все с нетерпением ждут Нового года. А следующее за ним Рождество является больше религиозным, нежели светским праздником. А раньше все было по-другому. Рассказываем, как отмечали Рождество на Вятке в прошлом столетии.

В начале века Рождество считалось более важным праздником, чем Новый год. Его отмечали 25 декабря. Как рассказывает на страницах альманаха «Уржумская старина» жительница Уржума Елизавета Пентина, незадолго до этого дня взрослые покупали елку, которую прятали от детей. И, конечно, продукты для праздничных блюд – мясо, рыбу, масло, которые не ели весь долгий шестинедельный Великий пост.

В день накануне Рождества – Сочельник – взрослые не ели до первой звезды. Дети же, как вспоминает Елизавета Пентина, так долго не выдерживали и все равно выпрашивали что-нибудь покушать.

К вечеру в печке пекли сочни и делали сладкое печенье. В сумерках взрослые уходили в церковь на Всенощную.

Рождественскую звезду всегда ждали с нетерпением, с наступлением сумерек смотрели в окно и выбегали на мороз, чтобы увидеть ее. Кстати, говорят, что той самой Вифлеемской звездой, взошедшей на небе больше двух тысячелетий назад, могло быть соединение планет Юпитера и Сатурна. Его кировчане могли наблюдать на небе в этом декабре.

Сам рождественский день снова начинался с посещения церкви. А вечером наступал долгожданный праздник для детей – елка. Елку украшали сладостями, а потом устраивали целый ритуал под названием «разорение елки». Детишки пели песни, читали стихи, а взамен на это могли «сорвать» с елки понравившуюся сладость. После раздачи подарков играли в подвижные игры.

После Рождества катались на горках, причем не только дети, но и молодежь. Об этом пишет Виктор Бердинских в книге «История вятской деревни».

Рождественские праздники плавно переходили в Новый год. Его в старые времена отмечали не так пышно, как сегодня, но праздничные мероприятия все же были. Как пишет основатель проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов, в конце декабря жители Вятки устраивали балы и маскарады, ходили друг к другу в гости, обменивались подарками.

По-особому провожали уходящий год и СМИ прошлых лет. В канун Нового года некоторые издания составляли списки лиц, чем-либо отметившихся за прошедший период (правда, обычно со знаком минус). А также публиковали предновогодние фельетоны.

Параллельно со светскими отмечаниями проходили и религиозные мероприятия. В ночь с 31 декабря на 1 января в вятских церквях служили молебен на Новолетие.

Ранее мы писали о том, как в Кирове отмечали Новый год 70, 60, 50, 40 и 30 лет назад.

Фото: Троицкий храм в Макарье