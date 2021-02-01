Киров накрыл штормовой ветер с метелью

Только жители города отошли от снегопада, как в город пришел настоящий шторм. 31 января в Кирове началась метель с порывами ветра.
О грядущей непогоде предупредили в МЧС. Кировчанам пообещали сильный мокрый снег и ветер до 23 метров в секунду.
Наиболее сильные осадки отмечались в Кирове и Кировской области ночью. В соцсетях кировчане поделились фотографиями снежных заносов.
На трассах за городом ветер достигал такой силы, что водители могли потерять управление автомобилями.
Сугробами по колено и снежными горами на окнах поделились жители Котельнича.
— У кого получилось выйти из дома? — в шутку спросили участники сообщества «Типичный Котельнич».
— Большое спасибо трактористу, который прочистил дорогу в деревню Чащины. Сугробы были по пояс, дорога сравнялась с уровнем поля, — написала участница группы Мария.
После метелей кировчан ждут морозы. По предварительным прогнозам, к выходным температура воздуха упадет до -20 градусов и ниже.
Фото: vk.com/meteokirov, vk.com/vkotle