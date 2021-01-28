Снегопад привел к многочисленным авариям в Кирове

Только дорожники успели справиться с последствиями недавнего снегопада, как Киров снова утонул в снегу.

Снегопад спровоцировал множество аварий. Фото ДТП в разных концах города появились в группе «Местоположение ДПС».

«Карла Маркса и Комсомольская ДТП», «От море парка в сторону моста пробка, дтп», «И попова щорса перекрёсток», «Лепсе стоит», «Советский тракт, заправка движение, перевёртыш достают краном», — сообщали подписчики группы о происшествиях в городе.

У поворота на Радужный в аварию попала машина службы судебных приставов.

А в утренний час пик огромная пробка собралась на улице Московской. На перекрестке «лег» грузовик, у которого отпали колеса.

С последствиями снегопада активно борется спецтехника. Снегоуборочные машины приступили к очистке улиц еще вчера.

Фото: vk.com/kirovdps