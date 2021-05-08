Киров обрабатывают от клещей

Этой весной в Кирове акарицидную смесь нанесут на миллион квадратных метров парковых зон.

Пока в областном центре стоит хорошая погода, специалисты опрыскивают места отдыха горожан акарицидными препаратами. На минувшей неделе специалисты регионального центра дезинфекции обработали от клещей парк Победы, бульвар на ул.Ломоносова, Северную набережную и в сквер Трудовой славы, парки им. Гагарина, имени Кирова и Кочуровском.

Это опрыскивание препаратом на основе альфациперметрина планируют провести дважды за сезон. От этого вещества кровососущее насекомое умирает в течение часа. Для прогулок жителей города этот состав не представляет опасности. Можно прогуливаться рядом с местом обработки сразу после его нанесения.

Повторная обработка запланирована на начало июне, когда будет так же стоять сухая погода.

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