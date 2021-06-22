Кировчан предупредили о 35-градусной жаре

ГУ МЧС по Кировской области разослало жителям смс-предупреждения об аномальной жаре.

По данным Кировского ЦГМС, в период с 22 по 26 июня температура воздуха местами по области составит +35 градусов.

Во избежание теплового удара жителям области рекомендуют носить светлую одежду и головные уборы, передвигаться по теневым сторонам улиц и не употреблять алкоголь. Также следует помнить о том, что в жару возрастает вероятность пожаров.

Ранее мы писали, что жара задержится в Кирове до конца июня.

Фото: Кировская правда