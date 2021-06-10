Кировчан приглашают на первую космическую улицу

Организаторы праздника приготовили насыщенную программу.

В эти выходные горожане отметят День России и День рождения Кирова. В связи с этим состоятся самые разные мероприятия. На время их проведения в городе перекроют часть улиц для автотранспорта. Не останется в стороне и музей Циолковского.

12 июня с 11 часов перед зданием детского космического центра начнётся необычная программа. Как анонсировали организаторы, они планируют открыть первую в Кирове космическую улицу. Она будет пешеходной и развлекательно-познавательной. Гостей ждут игры, викторины, мастер-классы, мини-концерт.

А ещё откроются сразу две новые выставки. Они будут посвящены космическому землячеству Вятки и нашим знаменитым покорителям космоса. Кроме того, каждый желающий сможет попробовать себя в роли ракетостроителей, на несколько минут превратиться в космонавтов, сделать космическое фото.

О тайнах космонавтики можно будет узнать в космическом кинотеатре. Он разместится в историческом здании музея. Стоимость входного билета начинается от 10 рублей.

Фото из паблика «Детский космический центр»