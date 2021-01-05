Кировчан приглашают на прогулки с собаками из приютов

Это отличный вариант, если вы пока не готовы завести собаку, но хотите пообщаться с этими животными.

В кировских приютах содержится более сотни собак. Волонтеры не успевают выгуливать всех животных, поэтому будут очень рады помощи горожан. Погулять можно с животными из двух приютов: «Улыбка собаки», расположенном в слободе Шевели, д. 40а (проезд автобусом №102) и «Мокрый нос», который находится на Больничном переулке, д. 6 (автобусы №5 и №39).

Волонтеры советуют взять на прогулку сменную одежду – звери, насидевшись в вольерах, радуются возможности размяться, и людям, благодаря которым они оказываются на свободе. Проявляется это виляющим хвостом и вставанием на задние лапы, при этом они могут испачкать гостей приюта.

Прогулки помогают собакам, оставшимся без хозяев, социализироваться. Можно приехать вместе с ребенком, чтобы он понял, что такое питомец. Кстати, полюбившуюся собаку из приюта можно будет забрать домой насовсем или на передержку, пока ему ищут постоянного хозяина.

Подробнее в группе приютов.

Ранее мы сообщали, что в Кирове много породистых собак сбежали от хозяев в Новый год.

Фото: vk.com/cma9okrug