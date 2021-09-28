Кировчан приглашают прибраться в Заречном парке

2 сентября в Заречном парке состоится осенний субботник. Кировчан приглашают принять в нем участие.

— Ждем всех желающих навести порядок в прекрасном для прогулок и отдыха месте нашего города и внести свой вклад в экологию и чистоту нашего края, — сообщается в группе областного министерства охраны окружающей среды.

В рамках субботника планируется навести порядок на экологической тропе. Мероприятие по начнется с 10 часов.

Экологическая тропа была проложена по территории Заречного парка в 1989 году. Ее протяженность составляет 3 километра. В 90-е она заросла кустарниками и травой, а в 2018 году маршрут был обновлен. На всем пути были установлены информационные стенды с описанием флоры и фауны Кировской области.

Ранее мы писали, что в кировском дендропарке появится экологическая тропа.