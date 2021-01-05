Кировчан призвали смотреть Рождественские богослужения онлайн

В своем обращении к верующим митрополит Вятский и Слободской Марк отметил, что хотя эпидемия COVID-19 пошла на спад, она не побеждена окончательно.

В преддверии православных праздников Рождества и Крещения Господня руководство Вятской митрополии просит с особым вниманием отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора. Так, не благословлено посещение храмов лицами старше 65 лет, а также верующими с хроническими заболеваниями, которые могут усугубить течение болезни COVID-19.

Всем остальным посещение храма разрешено лишь в маске с соблюдением дистанции 1,5 метра с окружающими людьми. Однако, хоть в церквях и храмах выполняются все требования по проведению дезинфекции, важно избежать массового скопления верующих.

Для этого митрополит Марк попросил исповедаться и причаститься заранее, а сам праздник встретить дома, в кругу родных. Лучше наблюдать за богослужениями по онлайн-трансляции за домашней молитвой. Вести прямой эфир Рождественской службы, будут несколько кировских храмов. Об этом они сообщат на своих сайтах и страничках в соцсетях.

— От всего сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Правой верой и добродетелями встретим Сына Божьего в душах и домах наших и светло возрадуемся свету Рождественского торжества, — пожелал Владыка.

Фото: Вятская епархия