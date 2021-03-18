Кировчан просят подарить музею спортивные артефакты

Сотрудники краеведческого музея готовятся к новой выставке.

В апреле в Кировском областном краеведческом музее откроется выставка «Непобедимые. Спортивная жизнь в годы Великой Отечественной войны». На ней представят документы и экспонаты, раскрывающие историю спортивной жизни Кировской области в 1941-1945 гг.

Среди инициаторов проекта — министерство спорта и молодёжной политики Кировской области. Одним из центральных моментов выставки станет информация о футбольном матче, который состоялся в октябре 1943-го года в освобождённом Сталинграде. В нём принимала участие сборная команда города Кирова. Сотрудники краеведческого музея выяснили, что тренировал кировчан выдающийся советский спортсмен и тренер Юрий Ваньят.

В экспозиции будут представлены афиши, программы соревнований по конькобежному спорту, футболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам. Часть экспонатов предоставили спортивные учреждения региона.

Также сотрудники музея обращаются к кировчанам. Они просят подарить спортивные артефакты военного времени. Таким образом общими усилиями будет собрана крупная и интересная выставка. Тем, кто желает внести свой вклад, можно обращаться по телефону: (8332) 38-28-68.

Ранее мы писали, что в Кирове готовят «космическую» фотовыставку.

Фото: vk.com/youthsport43