В Кирове готовят фотовыставку о космосе «Земля – колыбель человечества»

Её соавтором сможет стать любой кировчанин. Достаточно направить членам жюри свой космический снимок.

Каждый год Детский космический центр города Кирова организует фотоконкурс «Земля – колыбель человечества». Сотрудники центра сообщили, что он состоится и в этом году. По его итогам составят фотоэкспозицию, которую представят публике в день рождения Константина Циолковского – 17 сентября.

Пока же все желающие могут готовить свои фотографии. К участию приглашаются все кировчане независимо от возраста и имеющейся техники. Всего будет 4 номинации, и все они, конечно же, связаны с космосом: «Вдоль Млечного Пути», «Космос на Земле», «Гражданин Вселенной», «В Центре космоса».

Для участия в первой номинации на суд жюри можно направлять снимки звёздного неба, Луны, комет, туманностей, звёздных скоплений — астрофотографии. Для этого, конечно, потребуется специальная аппаратура. Для второй номинации хватит и обычного телефона. Для участия в ней можно направлять снимки того, что напомнит о связи с космосом. Важно увидеть в обыденном что-то инопланетное, внеземное.

Третья номинация подразумевает портретные снимки в образе учёного, космонавта, лётчика, жителя других планет, а для последней нужны интересные ракурсы в Детском космическом центре.

Подробнее о правилах участия можно узнать на сайте центра.

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Фото: vk.com/cosmomuseum43