Кировчан встревожило строительство бетонного забора вокруг Филейского кладбища

В похоронной службе города пояснили, чем обусловлена необходимость его возведения.

Уже несколько дней в соцсетях Кирова обсуждают возведение в зимние дни бетонного заграждения вокруг мест захоронения на Филейке. Горожан тревожит, что перекрывают места удобного подъезда к могилам родственников, а также то что нельзя будет попасть на погост со стороны д. Хабаровы.

В службе похоронного дела, сообщили, что проход из указанной деревни оставят, а проезд нет. Там будет установлена полутораметровая калитка. А на авто проехать к могилам близких теперь можно будет, только миновав часовню при въезде в основные ворота.

Эти работы проводят для приведения к нормам, установленных СанПиНом. Так, площадь погоста должна быть размежевана, ограничена забором и обнесена зеленой защитной зоной. Внутри кладбище будет поделено на зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную и зоны захоронений.

Возведение ограждения планируют завершить к Новому году.

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Фото: vk.com/zlo43 yandex