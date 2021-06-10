Кировчанам исполнили частушки на железной дороге

В Кирове в День ж/д переездов по ним пустили агитпоезд.

Стой, куда же ты, приятель?

Посмотри на указатель,

Переход через пути

По настилу ты пройди.

Кто бежит через дорогу,

Тех накажем очень строго,

Чтобы знали наперед:

Есть же рядом переход.

Такими частушками помимо угощений сегодня встречали на железной дороге журналистов солисты агитбригады в честь Международного день безопасности на железнодорожных переездах. Для экскурсии выбрали два в черте города и с наибольшим пассажиропотоком – на втором километре станции Киров на ул. Потребкооперации, а также на ул. Лепсе. Расстояние меж ними – примерно 2,5 км, в течение поездки продолжались песни и танцы.

Гудок, агитпоезд тронулся. Экскурсию проводит главный инженер путей сообщения Евгений Пономарёв. Рассказывает, что нынче еще не было ДТП с участием автомобиля и поезда, одно было в прошлом году и три в 2019-м, в одном из которых погиб один человек. На обоих переездах остановки, исполнение частушек для удивленной публики – водителей и пешеходов. На конечном пункте – дистанции гражданских сооружений – представителям СМИ вручают награды от РЖД за сотрудничество. В том числе «Кировской правде».

Фото: kirovpravda.ru