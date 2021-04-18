Кировчанам напомнили о правилах разведения костров

В Кирове начались рейды инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова.

Основная часть территории области уже освободились от снега. Жители начали проводить субботники и сжигать сухой мусор. Поэтому во время своих рейдов инспектора, напоминают об основных требованиях безопасности при разведении огня на приусадебных участках.

Так, разведение костра разрешено только при соблюдении определенных правил: не менее 50 метров до любых зданий и сооружений и в предварительно подготовленном углублении в земле. Кроме того разжигая костер важно держать рядом первичные средства пожаротушения.

Если садоводы будут жечь мусор в закрытых металлических емкостях, то расстояние до ближайших объектов может быть 25 метров.

Кроме того, во время таких разъяснительных рейдов инспектора проверяют наличие сигнальных ревунов и качество содержания пожарных водоемов.

Ранее мы сообщали, что «Куприт» не будет вывозить мусор после субботников.