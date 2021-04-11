«Куприт» не будет вывозить мусор после субботников

10 апреля в Кирове стартовал сезон субботников. В связи с этим кировчане интересуются, кто должен вывозить мусор, собранный во время общегородской приборки.

Ситуацию прокомментировали в АО «Куприт». Как говорится на сайте регионального оператора, отходы, которые собирают жители на субботниках, не соответствуют определению ТКО. К последним относятся лишь отходы, образованные в жилых помещениях у физлиц и мусор, образовавшийся в процессе деятельности юрлиц. Поэтому за оставшийся после субботников мусор регоператор ответственности не несет. И складировать этот мусор в контейнеры для ТКО нельзя.

Кто же должен заниматься его вывозом? Как говорят в АО «Куприт», эта обязанность лежит на организаторах субботников. Так, вывозить мусор, собранный на придомовых территориях, должны либо управляющие компании, либо организация, с которой заключен договор на вывоз отходов.

Вывоз отходов с территорий, прилегающих к предприятиям, должно организовать их руководство. А за уборку мусора, собранного в городских парках и скверах, отвечают органы местного самоуправления. По их запросу «Куприт» может заранее выставить бункеры для мусора в местах субботников.

Ранее «Куприт» предложил предпринимателям принять участие в создании экопунктов.