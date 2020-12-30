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Кировчанам предлагают следить за порядком на улицах

Наталья Дмитриева Новости, Выбор редакции, Общество

Кировская мэрия опубликовала список телефонов подрядных организаций, ответственных за уборку снега.

За уборку снега в этом году в Кирове отвечают 7 подрядных организаций. Для каждой из них определена своя территория обслуживания. На карте отражены участки улично-дорожной сети с закрепленными за ними компаниями.

Так, центр Кирова должен чистить Гордормостстрой, заречную часть города — Вятавтодор, район автовокзала — КУУ-4, территория сразу после железнодорожного вокзала и до Вересняков в ведении Автодор-Строй. В интернете можно найти карту, на которой размечены границы по подрядчикам.

Кировчанам предлагают следить за порядком на улицах

Теперь если дорожные службы не справляются с уборкой, можно напрямую звонить в их диспетчерские службы, а не жаловаться в администрацию города.

Кировчанам предлагают следить за порядком на улицах

Если вы не найдете общего языка с подрядчиком, то по-прежнему можно обращаться в управление дорожной и парковой инфраструктуры – 22-19-01.

Фото: admkirov.ru

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Наталья Дмитриева