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Кировчанам предложили выбрать новые автобусы

Юлия Зорина Авто, Новости, Общество

Горадминистрация Кирова интересуется мнением жителей по поводу новых автобусов.

Как отмечается на странице мэрии «ВКонтакте», в областном центре планируется дальнейшее обновление автопарка. В связи с этим кировчан спрашивают, какие автобусы для них предпочтительнее – низкопольные или полунизкопольные. Опрос запущен в «ВК».

Низкопольные автобусы удобны для маломобильных пассажиров, но имеют меньшее количество сидячих мест. Также в задней части у них отсутствует накопительная площадка.

В полунизкопольных машинах сидеть может большее количество пассажиров, а проходы шире. Однако ступени посреди автобуса создают дискомфорт для тех, кто стоит.

Кировчанам предложили выбрать новые автобусы

Опрос стартовал 28 января. Пока что большинство горожан (57 процентов против 42) выбирают низкопольный транспорт.

В комментариях жители города отмечают, что оба варианты не слишком удобны. И в тех, и в других автобусах сиденья расположены высоко от пола, и пассажирам неудобно сидеть. А внутреннее пространство используется одинаково неэффективно.

В качестве варианта кировчане предлагают обустроить посадочные платформы у остановочных павильонов.

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Юлия Зорина