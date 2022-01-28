Кировчанам предложили выбрать новые автобусы

Горадминистрация Кирова интересуется мнением жителей по поводу новых автобусов.

Как отмечается на странице мэрии «ВКонтакте», в областном центре планируется дальнейшее обновление автопарка. В связи с этим кировчан спрашивают, какие автобусы для них предпочтительнее – низкопольные или полунизкопольные. Опрос запущен в «ВК».

Низкопольные автобусы удобны для маломобильных пассажиров, но имеют меньшее количество сидячих мест. Также в задней части у них отсутствует накопительная площадка.

В полунизкопольных машинах сидеть может большее количество пассажиров, а проходы шире. Однако ступени посреди автобуса создают дискомфорт для тех, кто стоит.

Опрос стартовал 28 января. Пока что большинство горожан (57 процентов против 42) выбирают низкопольный транспорт.

В комментариях жители города отмечают, что оба варианты не слишком удобны. И в тех, и в других автобусах сиденья расположены высоко от пола, и пассажирам неудобно сидеть. А внутреннее пространство используется одинаково неэффективно.

В качестве варианта кировчане предлагают обустроить посадочные платформы у остановочных павильонов.