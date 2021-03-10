Кировчанам рассказали, куда жаловаться на перемерзший водопровод

Аномальные холода стали причиной массовых перемерзаний труб в Кировской области. Из-за заледеневших водопроводов кировчане остаются без воды. Коммунальные ЧП происходят не только в районах, но и в областном центре.

Из-за сильных морозов грунт промерзает более чем на 1,6 метра. Это глубина расположения инженерных сетей, которые могут не выдержать слишком низких температур.

Устранение аварий на коммунальных сетях находится на контроле областного минЖКХ. Как рассказали в ведомстве, чаще всего замерзшие трубы отогревают с помощью газовых горелок и тепловых пушек. Устранить подобные дефекты сложно, в первую очередь, из-за долгих поисков места перемерзания. Для этого проводятся раскопки с привлечением спецтехники.

В этом году работу коммунальщиков осложняют высокие сугробы, большая глубина промерзания грунта и низкая температура воздуха. Из-за этого техника может выйти из строя. Нередко провести работы и вовсе невозможно, потому что попытка добраться до замерзших труб может привести к более серьезным авариям. В таких ситуациях для жителей организуют подвоз воды.

Особенно внимательно просят относиться к водопроводам жителей частных домов. Прокладывать водопроводные трубы им рекомендуется на глубине более 1,8 метра.

В минЖКХ подчеркнули, что в настоящее время на контроле находятся несколько территорий, где нет воды. О перемерзании водопровода кировчане могут сообщить в свою УК или в ресурсоснабжающую организацию.

Ранее мы сообщали, что часть домов в Кирове останется без холодной воды.