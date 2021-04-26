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Кировчанам рассказали, запретят ли продажу алкоголя на майские праздники

Юлия Зорина Новости, Общество

На прошлой неделе Владимир Путин подарил россиянам настоящие майские каникулы, объявив нерабочими дни с 1 по 10 мая.

Однако вслед за приятной новостью в соцсетях начали выдвигать предположения о том, что на праздниках будет действовать «сухой закон» — мол, продажу алкоголя запретят на все 10 дней.

Как выяснилось позже, «утку» запустило одно из российских сатирических изданий со ссылкой на Роспотребнадзор. Как сообщило «агентство шуточных новостей», купить водку, вино и пиво будет нельзя уже 30 апреля, а торговля спиртным прекратится не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.

— Цель длинных выходных – остановить «третью волну» распространения коронавирусной инфекции.  Остановить её могут только трезвые люди, — написало издание.

Однако эта информация оказалась фейком. В правительстве Кировской области опровергли возможность введения ограничений. Дополнительные временные ограничения и запрет на продажу спиртного вводиться не будут. Хотя по закону власти регионов вправе ограничивать продажу спиртного в отдельные дни.

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Юлия Зорина