Кировчанам рассказали, запретят ли продажу алкоголя на майские праздники

На прошлой неделе Владимир Путин подарил россиянам настоящие майские каникулы, объявив нерабочими дни с 1 по 10 мая.

Однако вслед за приятной новостью в соцсетях начали выдвигать предположения о том, что на праздниках будет действовать «сухой закон» — мол, продажу алкоголя запретят на все 10 дней.

Как выяснилось позже, «утку» запустило одно из российских сатирических изданий со ссылкой на Роспотребнадзор. Как сообщило «агентство шуточных новостей», купить водку, вино и пиво будет нельзя уже 30 апреля, а торговля спиртным прекратится не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.

— Цель длинных выходных – остановить «третью волну» распространения коронавирусной инфекции. Остановить её могут только трезвые люди, — написало издание.

Однако эта информация оказалась фейком. В правительстве Кировской области опровергли возможность введения ограничений. Дополнительные временные ограничения и запрет на продажу спиртного вводиться не будут. Хотя по закону власти регионов вправе ограничивать продажу спиртного в отдельные дни.