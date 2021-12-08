Кировчане могут проголосовать за кандидатов в Молодежный парламент

Жителям Кировской области предлагается проголосовать за кандидатов в новый состав Молодёжного парламента.

Участие в голосовании могут принять граждане 18-35 лет, проживающие и зарегистрированные на территории региона. Им потребуется подтверждённая учётная запись портала Госуслуг.

Проголосовать разрешается только один раз, но при этом поддержать любое количество кандидатов.

В выборах участвуют 143 человека. В состав Молодёжного парламента войдут 40 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Проголосовать можно здесь по 15 декабря.

Ранее в Кировской области утвердили состав Молодежного правительства.