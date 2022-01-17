Кировчане назвали желаемый размер МРОТ

Согласно соцопросу, жители города Кирова хотели бы видеть минимальный размер оплаты труда минимум вдвое выше нынешнего.

С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13890 рублей. Однако жители городов России с населением более 500 тысяч жителей с этим не очень согласны. Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди абонентов, и те высказали мнение о более справедливом, на их взгляд, размере минимальной оплаты труда.

Названные суммы разнятся не только в зависимости от средних размеров зарплат в муниципалитетах. Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей: более 42 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток: 40,5 тысяч, на третьем – Хабаровск (38,8), затем Санкт-Петербург (38,3), а также Тюмень с 37,6 тысячами. Самые скромные ожидания у экономически активных жителей Ижевска и Саратова: 31,6 тысяч, в Ульяновске – 32, в Кирове – 32,1, что выше прошлогодних запросов на 18%.

Напомним, МРОТ влияет на размер не только зарплат в регионах, но также государственных выплат и социальных пособий. По предварительным подсчетам годовая инфляция составила 8,4%.