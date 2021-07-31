Кировчане о новых дорогах: «Вождение стало комфортным»

Светлана Суставова, заведующая библиотекой № 8 для детей и юношества им. А.П. Гайдара:

– В настоящее время правительство области уделяет самое пристальное внимание ремонту дорог. За последние пять лет проделана огромная работа. Особо хочу отметить: дороги ремонтируются и в районах области, что важно для укрепления связей между муниципалитетами, для развития экономики в области. Строятся целые улицы в городе Кирове, чего не было уже много лет.

Конечно, надо ещё немало трудиться, чтобы привести в полный порядок дороги в области, но я верю, что региональное правительство обязательно справится с этой задачей.

Владимир Огородников, заведующий Музея воинской славы:

– Недавно прочёл в «Кировской правде» о том, что за прошлый 2020 год в области отремонтировали почти 350 км автодорог. Проделана действительно серьёзная работа. Особенно порадовало, что был проведён ремонт на проезжей части ул. Физкультурников. А раньше по этому участку невозможно было проехать. Думаю, что если ремонт будет продолжаться в таком же высоком темпе, то ещё лет через пять наконец-то дороги области станут просто идеальными.

Алексей Лялин, директор КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»:

– Нельзя не заметить приятные перемены в состоянии дорог Кировской области. Недавно приходилось планировать маршруты поездок, чтобы обойти участки с ямами и выбоинами. Теперь же можно почти везде ехать без страха за себя и свой автомобиль. Наконец-то отремонтировали дорогу от Кирова до деревни Бошарово, что не может не радовать. Также хорошо, что уделяется много внимания ремонту дворовых территорий, тротуаров, обновлению разметки. Проблем всегда будет много, и они есть сейчас. Но очевидно, что они решаются, и вопрос состояния дорожной сети находится в приоритете у правительства области.

Никита Трунов, команда КВН «Вятка»:

– Состоянием дорог в городе Кирове я полностью удовлетворён! И если раньше, ещё буквально лет 5-10 назад ямы на улицах были такие, что как шутят в КВН, «в них гаишники могли устраивать засады», то сейчас кировские дороги действительно стали лучше. Причём, как в Кирове, так и в районах. Примерно 2-3 раза в неделю я выезжаю в районы области и давно убедился в улучшениях.

Да, фронт работ пока огромный: надо ремонтировать тротуары, дворы. Но в целом мне тренд очевиден – правительство всерьёз взялось за наведение порядка в сфере дорожной инфраструктуры. Это значит, что от года к году состояние дорог будет улучшаться!

Екатерина Реутова, группа «Роднополисы»: