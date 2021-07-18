Кировчане победили на всероссийском чемпионате «КЭС-БАСКЕТ»

Кировчане стали победителями всероссийского чемпионата «КЭС-БАСКЕТ».

Финальные соревнования проходили в Кирово-Чепецке. В них приняли участие по 16 команд юношей и девушек.

За наших баскетболистов болели губернатор Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин, заместители главы областного правительства и региональные министры.

В решающем матче ребята из Кирово-Чепецка победили соперников из Санкт-Петербурга.

«Благодарю каждого из вас за подаренное удовольствие, а тренеров — за высокую эффективность подготовки участников чемпионата. Поздравляю победителей и призеров! Вы достойны наград и аплодисментов в свою честь!» — обратился Игорь Васильев к участникам чемпионата на церемонии награждения.

«Мы надеялись на успех, долго шли к нему, боролись изо всех сил, игра была напряжённая, разница всего в 10 очков. Спасибо за поддержку, трибуны гремели, и мы это чувствовали на паркете», — сказал по окончании матча капитан нашей команды Максим Петренко. Он к слову, стал лучшим игроком турнира.

«Поражён уровнем игр. Подготовка спортсменов и работа организаторов были на высоте», — поделился мнением олимпийский чемпион Иван Едешко.

Финальные игры также посетили помощник представителя президента в ПФО Владимир Колчин, олимпийские чемпионы Ирина Сумникова и Светлана Антипова, главный тренер мужской сборной по баскетболу Сергей Базаревич, генеральный менеджер сборной Сергей Панов, председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, президент лиги «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов, чемпион Европы Алексей Саврасенко и др.

Кроме решающих матчей, всех участников и зрителей ждали яркое шоу, фан-зона, а также традиционный матч друзей, в котором приняли участие известные спортсмены, бизнесмены, общественные и государственные деятели.

Справка

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года. Главным партнёром Лиги является Группа «Т Плюс». Всего в соревнованиях приняли участие свыше 2 тысяч команд из 65 регионов.