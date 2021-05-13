Кировчане почтили память казанских школьников

Дольше запланированного часа жители города подходили с цветами и зажигали свечи.

За несколько минут до назначенного времени горожане начали стягиваться к плакату «Казань, Киров с тобой». Неподалеку активисты разложили заготовленные свечи и зажигалки.

В 20 часов возле Феодоровской церкви собралось уже около 50 кировчан. Они небольшими группами подходили, брали подготовленные свечи, зажигали их, и молча стояли.

Несколько женщин принесли на акцию цветы – розы и гвоздики. Многие приходили с маленькими детьми. Были и школьники – ровесники погибших юных жителей соседней республики.

Слез и речей не было. Лишь одна девушка весь вечер простояла рядом. Ее глаза были красными, а на лице читалась боль потери.

Кировчане соблюдали рекомендованную эпидемиологами социальную дистанцию. Поставив к плакату акции свою зажженную свечу они не долгое время стояли рядом и затем отходили не создавая толпы.

Скорбная акция была рассчитана всего на час. Но по его прошествии, люди еще подходили и зажигали свечи. На парапете набережной спустя полтора часа горело более полутора сотен маленьких огоньков.

Напомним, неравнодушных жителей приглашали почтить память детей и педагогов, которые погибли во вторник в школе No175 города Казани. В результате трагедии 9 человек погибли, 21 травмирован. В соседней республике сегодня день траура.