Кировчане поддержали закон о квотировании вредных выбросов

Общественные деятели, предприниматели и экологические активисты Кировской области положительно оценили принятый Госдумой РФ закон о квотировании вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязнённым воздухом.

Закон был принят с учетом поправок членов партии «Единая Россия» о расширении списка городов, где будут применены квоты на выбросы вредных веществ. Такое предложение было озвучено на партийной сессии, которая проходила в начале июня в Ленинградской области.

Законодательная инициатива реализует поручение президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию.

Суть эксперимента по квотированию – установление объема допустимых выбросов загрязняющих веществ. Квоты устанавливаются для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной, транспортной инфраструктуры с учетом снижения выбросов конкретных загрязняющих веществ до нормативного показателя.

Перечень опасных веществ составляет Роспотребнадзор. Собственники и руководители квотируемых объектов, в свою очередь, должны разработать мероприятия по снижению выбросов и определить суммы инвестиций для из реализации.

Таким образом, новый закон призван радикально изменить экологическую ситуацию во многих регионах страны и снизить выбросы вредных веществ. Улучшится и качество жизни россиян.

Экологическая ситуация стабильная, но главная проблема — транспорт

Кировские эксперты в экологической сфере поддержали закон Госдумы РФ, и сошлись во мнении, что ситуацию с загрязнением воздуха в Кирове в целом можно оценить как стабильную. Член Общественной Палаты Кировской области Светлана Занько считает, что регион не попадет в список квотируемых городов.

— Экологическая ситуация в регионе в целом стабильная – мы не видим, что она ухудшается или улучшается. Я думаю, что эти и другие факторы гарантирует нам непопадание в подобные списки. Гораздо более серьезной проблемой, чем промышленные выбросы, в нашем городе является загрязнение воздуха выхлопами автомобильного транспорта и пылью. 60-70% газового загрязнения дает именно автомобильный транспорт.

Светлана Занько добавила, что ускорить решение проблемы помогла бы интенсивная просветительская работа:

— Внедрение стандартов устойчивого развития на предприятиях и в офисах, стимуляция активности граждан и поддержка экологических инициатив и бизнеса, работающего по «зеленым стандартам» помогло бы решить проблемы, — заключила Светлана Занько.

Эколог и координатор региональной программы «Хранители реки Вятки» Григорий Поскребышев также считает выбросы автотранспорта – главной экологической проблемой региона, однако, в отличие от Светланы Занько, по поводу включения Кировской области в федеральную программу настроен более оптимистично.

— В нашем регионе удовлетворительная экологическая обстановка, выше среднего по России. Основной источник загрязнения – транспортные средства. Что касается предприятий, то места, где они расположены, раньше были промышленной зоной, а в последние годы там началась жилая застройка. Получается, что люди живут в промзоне, а это уже вопрос к застройщику, — говорит Григорий Поскрёбышев. — Могу сказать, что наш регион был первым, кто рассчитал показатели предельно допустимых выбросов вредных веществ для города. Это было в 90-х годах. Сейчас нормативы стали гораздо жестче.

Григорий считает, что Киров может попасть в список квотируемых городов по вредным выбросам.

— Сейчас не учитывается воздействие на атмосферу новых предприятий 4-5 класса экологической опасности. Попадем ли мы в программу, зависит от того, насколько будет проработано обоснование.

Экоактивист подчеркнул, что федеральные субсидии необходимы на модернизацию очистных сооружений на предприятиях и создание эффективной системы мониторинга качества воздуха:

— Было бы неплохо войти в программу, чтобы получить субсидии на создание системы мониторинга чистоты воздуха. У нас есть четкие основания, на которые надо опираться, чтобы попасть в федеральный список – заявил Григорий Поскребышев.

Разделяет мнение коллег и организатор движения «Красивый Киров» Игорь Багин.

— В Кирове меня беспокоит из года в год возрастающие выбросы от передвижных источников загрязнения.

Киров должен попасть в список квотируемых городов, как мне кажется. Конечно, качество воздуха у нас лучше, чем в нынешних городах-участниках федеральной программы. Но лучше добиться включения в программу уже сейчас, чтобы через несколько лет не ставить себе цели снизить высокий уровень загрязнения до повышенного и заранее предупредить такую ситуацию, — заявил активист.

Кроме того, Игорь Багин считает, что федеральную программу необходимо дополнить.

— Необходимо оценивать не просто объем снижения вредных выбросов, а реальное влияние на здоровье людей в стоимостном выражении. Но вопрос в том, что у нас в стране больше 1000 городов, и во всех вредные выбросы влияют на здоровье, — подчеркнул организатор движения «Красивый Киров».

Омутнинск и Кирово-Чепецк – кандидаты на квотирование

Ряд кировских экспертов полагают, что в списке квотируемых по выбросам городов должен быть не только областной центр, но также и моногорода Кировской области, где расположены крупные промышленные предприятия.

Об этом, в частности заявил руководитель Кировского регионального отделения «Российского экологического общества» Александр Штин.

— Например Кирово-Чепецк, Омутнинск, Вятские Поляны, должны войти в эксперимент по квотированию. Вместе с тем надо понимать, что квотирование – это не панацея и не позволит моментально решить проблему с выбросами и предотвратить сверхнормативные выбросы. Например, ситуация в мкр. Озерки показала, что далеко не все предоставляют достоверную информацию о источниках выбросов. А провести осмотр всей территории города и выявить все предприятия загрязнители — это очень сложная и кропотливая задача, которая займет значительное количество времени, но без этого эксперимент по квотированию невозможен.

Александр Штин добавил, что закон Госдумы позволит улучшить экологическую ситуацию в городах – участниках эксперимента, однако на достижение положительного результата требуется время:

— Данный закон позволит частично улучшить ситуацию в регионах, участвующих в эксперименте, но надо понимать, что моментального эффекта мы не увидим. С течением времени при наличии четко работающих механизмов экономического и правового стимулирования ситуация в городах должна улучшиться, но это будет в значительной мере зависеть от качества взаимодействия между властью и бизнесом.

Член штаба ОНФ Кировской области, руководитель отделения в Кировской области НП «Союз молодых строителей» Константин Ситчихин также считает, что в ряде населенных пунктов региона требуется квотирование вредных выбросов.

— В региональном центре происходило уже немало неблагоприятных ситуаций – запах в районе Филейки, микрорайоне Озерки и т.д. Конечно, в Кирове и не только требуется вводить квоты на вредные выбросы. К примеру, в данный список можно включить Кирово-Чепецк, Омутнинск. Там находятся крупные предприятия с большим объемом выбросов вредных веществ. В целом инициативу Госдумы поддерживаю.

На данный момент правительство РФ займется расширением списка городов-участников программы «Чистый воздух». Эксперимент по квотированию сейчас действует в 12 городах — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Указанные города к 2024 году должны снизить объем вредных выбросов на 20%.

Фото: vgorodekirove.ru