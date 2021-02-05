Кировчане покажут себя в интернет-коммуникациях

За неделю регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступили заявки из 79 регионов России.

За первую неделю регистрации на конкурс были поданы заявки из 79 регионов страны. Самыми активными стали представители ЦФО – они подали 32 процента заявок. Также среди активистов отметились участники из ПФО – 16 процентов и СЗФО – 15 процентов.

Конкурс станет стимулом для начала стандартизации отрасли интернет-коммуникаций, в которой давно нуждается ИТ-сфера, а также поможет оценить состояние кадров в ней. Именно поэтому важен максимальный географический разброс участников, подчеркнула заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. Собранная команда станет основой для создания профессионального ИТ-сообщества.

— Мы уверены, что к участию подключатся все регионы РФ, — отметила Юлия Аблец.

Как добавил руководитель Центра управления регионом Кировской области Игорь Панкратов, благодаря цифровизации потребность в профессионалах постоянно растет. С появлением новых форматов в digital специалистам приходится повышать квалификацию. И конкурс станет еще одной ступенькой для роста и развития.

Напомним, что конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» начался 22 января. Принять участие в нем могут все россияне от 18 лет, работающие или желающие работать в digital-сфере. Победители получат возможность бесплатно повысить управленческие и цифровые навыки в МГУ, а также пройти стажировку у сильнейших специалистов страны в digital-сфере.

Этап регистрации продлится до 26 февраля. Отправить заявку можно здесь.