Кировчане станут участниками всероссийского ИТ-конкурса

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал в конце января. Он выявит лучших работников digital-сферы в России. Организаторами мероприятия стали некоммерческие организации «Диалог» и «Россия – страна возможностей», а также Центры управления регионами.

Регистрация участников будет продолжаться до 26 февраля. Подать заявку могут все жители Кировской области от 18 лет и старше. Профессиональные достижения не важны – участники могут быть как состоявшимися ИТ-гениями, так и начинающими блогерами, контент-менеджерами и другими работниками сферы интернет-технологий.

По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, конкурс станет новым пространством для лидеров digital. Здесь они смогут получать новые компетенции и совершенствовать имеющиеся навыки. Для страны это – еще и удовлетворение растущего запроса на подготовку талантливых специалистов. Ведь в условиях глобальной цифровизации потребность в профессионалах растет с каждым днем.

Победители конкурса получат возможность бесплатно пройти программу развития управленческих и цифровых компетенций в МГУ, а также смогут стажироваться у ведущих ИТ-экспертов России.

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