Кировчане простились с радиоведущей Натальей Небовой

5 августа кировчане простились с журналистом и маркетологом Натальей Небовой. 31 июля она скончалась от последствия коронавируса – оторвавшегося тромба. Наталье было 45 лет.

Прощание состоялось в областном доме народного творчества. Как сообщает портал «ВгородеКирове», проститься с Натальей пришли десятки кировчан. Провожая ее в последний путь, собравшиеся сказали много теплых слов об умершей. Закрытый гроб буквально засыпали цветами.

Напомним, что Наталья Небова была одним из первых диджеев на «Русском радио». Ее приветствие «Радость ваша – Небова Наташа» помнят многие жители Кирова. Последние годы Наталья была маркетологом в строительной компании.

Фото: vk.com/id36620147, vgorodekirove.ru