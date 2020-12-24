Кировчане смогут купить железнодорожные билеты со скидкой

Впереди новогодние каникулы. РЖД традиционно сообщает о праздничных акциях. Каждый год в это время количество пассажиров увеличивается. Кто-то возвращается с учёбы домой, кто-то отправляется навестить родственников.

В этом году ситуация изменилась из-за коронавируса. Спрос на железнодорожные билеты упал, но компания РЖД даже несмотря на это решила ввести праздничные скидки.

Так, временно снижается цена билетов на верхние полки в купе. Специальный тариф введён на поезда, которые пойдут по своим обычным маршрутам в новогодние праздники.

Скидка не плюсуется к уже введённым акциям.

Ранее мы сообщали о том, как изменится стоимость проезда на кировском общественном транспорте в 2021 году.

Фото: kot-kam.livejournal.com