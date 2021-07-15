Кировчане смогут привить от COVID-19 своих питомцев

Первая партия вакцины «Карнивак-Ков» для вакцинации кошек, собак и норок поступила в ветстанцию.

Как отмечают специалисты в сфере болезней животных, домашние питомцы могут заразиться от хозяев и их гостей коронавирусом и так же тяжело заболеть.

Первый и единственный в мире зарегистрированный препарат для того, чтобы уберечь животных от этой опасности, создали и зарегистрировали российские ученые во Владимире. Они предлагают обезопасить друзей человека уколов ему сорбированную инактивированную инъекцию «Карнивак-Ков».

Вводить ее нужно, также как и вакцину людям, в два приема с промежутком 20 дней. Ревакцинация — спустя полгода. Не делают уколы беременным и в первый месяц после родов. Все подробности можно уточнить в ветеринарны участках и на ветстанции.

Ранее мы сообщали, что в ТЦ «ЭкоЯрмарка» открыт мобильный пункт вакцинации.

Фото: vetstanciya43.ru