Кировчане смогут увидеть пролеты МКС

Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», стартовал двухнедельный сезон видимых пролетов этого объекта.

Увидеть его перемещение по небосводу можно даже без специальной техники, поскольку космическая станция одна из самых заметных на небе объектов. С Земли она выглядит, как звезда, похожая на планету Юпитер. Ее орбита расположена на высоте 400 км и движется она в обратную от Солнца сторону: с запада на восток.

Уточнить расположение международной станции можно на портале www.heavens-above.com. Для этого необходимо указать место наблюдения: г. Киров (58,6035 с. ш., 49,6668 в. д.) и часовой пояс: (GMT+3) Russian Federation (Zone 2). Зайдя в пункт меню «Спутники» тапнуть на «МКС». Кстати, у этого сайта есть мобильное приложение Heavens-Above для Android.

Ранее мы сообщали, что комик, выступавший в котельничском ДК, стал героем проекта «вДудь».

Фото: vk.com/astro_kirov