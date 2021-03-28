Кировчане сняли на видео спасение человека из горящего дома

Днем 27 марта в доме на Октябрьском проспекте, 20 произошел пожар. Возгорание случилось в одной из квартир на четвертом этаже.

Как сообщили в МЧС, ликвидацией пожара занимались 15 пожарных и 5 единиц техники. Площадь возгорания оказалась небольшой – около 3 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал, однако из горящей квартиры пришлось эвакуировать жильца. Для этого к балкону приставили пожарную лестницу, по которой поднялись двое спасателей.

«Операцию» сняли на видео очевидцы ЧП. Видеозапись появилась в «Инстаграме» «Злой кировчанин».

Ранее мы писали, что кировчане сняли на видео спасение ребенка из горящего дома в Озерках.

Фото, видео: www.instagram.com/zloykirovchanin