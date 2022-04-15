Кировчане создадут культурный веломаршрут

В Кирове пройдет акция «Культурный веломаршрут». Проект стартует 17 апреля в библиотеке имени Пушкина.

Участие в проекте смогут принять кировчане от 15 до 35 лет. Они смогут бесплатно посетить ряд мероприятий, подготовленных библиотеками, зоомузеем и домами культуры в Кирове.

Каждая команда получит маршрутную карту с перечнем мероприятий, которые можно будет посетить до 10 сентября. Участники смогут составит свой собственный культурный маршрут. За посещение мероприятий будут начисляться баллы.

Акция продлится до сентября. Ее итоги подведут после краеведческого велоквеста, который пройдет в парке имени Кирова. Обязательное условие для участия в нем – наличие велосипеда.

Ранее мы писали, что в Кирове планируют создать туристический маршрут «Вятка гастрономическая».