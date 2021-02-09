Кировчане стали чаще обращаться к врачам в режиме «онлайн»

С начала года рост числа удаленных консультаций врачей составил в Кировской области 190%. Такие данные приводит онлайн-платформа «СберЗдоровье».

Самый большой прирост онлайн-консультаций пришелся на терапевтов. Количество обращений к ним увеличилось в восемь раз, к педиатрам — на 260%.

Рост удаленных консультаций с врачами специалисты связывают с несколькими причинами. Так, люди, которые раньше посещали терапевтов очно, стали решать значительную часть вопросов онлайн: какие лекарства принимать или не принимать, что делать, если поднялась температура и т.д. Пациенты хотят быстрее узнать причину недомогания и предпочитают лишний раз не посещать поликлиники.

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