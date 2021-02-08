Кировским врачам бесплатно покажут «Цирк зверей»

Росгосцирк запускает акцию «Во имя бьющихся сердец». В рамках проекта в цирках России пройдут выступления для медработников и их семей. Мероприятие запланировано на 14 февраля и пройдет в 20 цирках страны.

Кировский цирк также примет участие в акции. 14 февраля в 16 часов вятским медработникам представят программу «Цирк зверей».

Таким способом мы говорим спасибо всем врачам за их ежедневный тяжелый труд, за нашу возможность дышать, говорится в группе кировского цирка «ВКонтакте». Сотрудники цирка надеются, что представление понравится и запомнится не только медикам, но и артистам.

Напомним, что представления в кировском цирке разрешены с 21 декабря. Первым выступлением после почти годичного карантина стало «Жираф-шоу».