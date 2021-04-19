Кировчане возмущены появлением кальянной на перекрестке

В соцсетях появились фотографии, готовящегося к открытию «Пармаркету», и гневные комментарии жителей областного центра.

Табачная и кальянная возводится в людном месте юго-западного района Кирова. На перекрёстке улиц Производственной и Воровского. По мнению кировчан, это не самый удачный вариант для открытия подобного рода заведений.

— Доколе и почему?! Такая коммерция портит внешний вид города и развращает детей! Я протестую! Пусть, если и открываются, то где-то в отдалении, а не под носом наших детей!!! Власти позвольте лучше спортмагазин открыть в таком месте, а не табачную! — возмущается жительница города Татьяна Косолапова.

Ранее мы сообщали, что благодаря соцсети, найдены подростки, которые сожгли на кладбище крест и венок.

Фото: Татьяна Косолапова