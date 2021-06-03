Кировчане встретились с лосиной семьёй

Сразу три крупных животных вышли к автодороге.

Кировчане выложили в интернете публикацию, где сообщили, что на трассе заметили лосиную семью. Три особи вышли к дороге, не опасаясь проезжающего по ней транспорта.

Водитель вовремя увидел животных. Он максимально сбавил скорость, чтобы пропустить лесных обитателей. Два лося спокойно пересекли проезжую часть. Третий испугался и остался на другой стороне трассы. Возможно он перешёл дорогу, как только автомобиль уехал.

Примечательно, что встреча произошла в сумерках. Именно в вечернее время чаще всего регистрируются встречи с лосями на загородных трассах.

Начало лета — это время миграции крупных животных. Лосихи с молодым потомством покидают места отёла. Также в это время самостоятельными становятся лоси, появившиеся на свет годом ранее.

К слову, мы писали, что на кировской трассе под Нижним Новгородом автомобиль насмерть сбил крупное животное.

Фото: «Злой кировчанин»