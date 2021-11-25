Кировчанин два месяца выносил из магазинов посуду, продукты и алкоголь

В прокуратуре Ленинского района рассказали о новом приговоре. В зал судебных заседаний попал мужчина, который отоваривался в магазине бесплатно. При этом делал это на протяжении двух месяцев.

Известно, что в апреле и мае прошлого года этот человек постоянно ходил по магазинам и выносил оттуда алкоголь, продукты. Кроме того, он уносил и посуду. Денег не платил.

Задержали серийного вора во время одного из правонарушений. Он, как обычно, уже хотел выйти из продуктовой торговой точки с похищенными товарами. Но его поймали.

В ходе следствия выяснилось, что ранее человек неоднократно был судим. В результате его осудили на год колонии строгого режима.

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