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Кировчанин научился прогнозировать итоги спортивных соревнований

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Аспирант ВятГУ Александр Крутиков уже давно занимается научной деятельностью. Его главная работа — это изучение нейросетей. Примечательно, что молодой человек в процессе экспериментов сумел научиться прогнозировать итоги спортивных соревнований с помощью искусственного интеллекта.

Александр сообщил, что озадачился этой темой из-за простого любопытства. В результате оно привело аспиранта к научному открытию. Его прогнозы имеют точность в 60-70%. Они делаются на основе уже имеющихся фактов с помощью подключения искусственных нейронных сетей.

Как говорит разработчик, прогнозы имеют важную роль во многих сферах жизни, не только в спорте. Сам Александр занимается лёгкой атлетикой. Поэтому эксперименты начинал со своих результатов.

По его словам, точные прогнозы помогают прежде всего подкорректировать тренировочный процесс, чтобы прийти к победе. Также прогнозы могут предугадывать поведение человека в той или иной ситуации, оказывают помощь в маркетинге, рекламе.

Фото: vyatsu.ru

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Екатерина Сонина