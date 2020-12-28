Кировчанин нокаутировал своего соперника на федеральном телеканале

По федеральному спортивному каналу показали турнир AMC с участием нашего земляка. Молодой человек по прозвищу «Богатырь» победил одного из самых опытных бойцов.

На канале Матч ТВ показали предновогодний турнир AMC Fight Night. Это бои по смешанным единоборствам. Само шоу проходило на арене «Баскет Холл» в Москве.

Событие привлекло внимание многих любителей острых ощущений. Лучшие бойцы в этот вечер показали свои приёмы. Была организована прямая трансляция. Позже турнир показали по федеральному телеканалу.

Следили за развитием событий и жители Кировской области. В схватках участвовал уроженец нашего региона. Вячеслав Рябов — молодой перспективный боец по прозвищу «Богатырь». В профессиональных смешанных единоборствах дебютировал в 2018 году. Ему 24 года. Выступает в категории тяжеловесов. Его рост 205 см, вес — 115 кг.

Оппонентом Вячеслава Рябова стал опытный боец Тельман Шарифов. Бой получился зрелищным. Вячеслав победил Тельмана техническим нокаутом во втором раунде. Примечательно, что молодой нокаутер Рябов идёт у букмекеров уже на протяжении длительного времени фаворитом.