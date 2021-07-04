Житель Кирова оштрафован за нарушение правил содержания птиц

Сотрудники Россельхознадзора совершили выезд в личное подсобное хозяйство в Кирове с целью проверки соблюдения требований законодательства при содержании птицы.

В ходе проверки выяснилось, что плотность посадки птицы на квадратный метр превышает 3-4 головы, а перегородки клеток изготовлены из досок. Это затрудняет их очистку, мойку и дезинфекцию. Кроме того, коврик перед входом в помещение не был заправлен дезинфицирующим средством.

Тем самым гражданин нарушил обязательные требования Ветеринарных правил содержания птиц на личных подсобных подворьях и птицеводческих хозяйствах открытого типа. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, он создавал риск распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

Мужчину оштрафовали на 500 рублей. и выдали требование об устранении нарушений.