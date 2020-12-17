Кировчанин пересёк бегом весь Непал за 22 дня

Молодой человек преодолел путь в 1162 километра. Впечатлениями от путешествия он поделился со своими подписчиками.

Накануне на популярном сайте pikabu.ru появился рассказ кировчанина Евгения Глушаева. Молодой человек — путешественник. Он ведет свои блоги. На площадке информационно-развлекательного сообщества Евгений описал свой пробег по Непалу.

Путешествие молодой человек совершил несколько лет назад. Однако вчерашняя публикация вызвала огромный отклик. За 24 часа пост посмотрело 86 тысяч пользователей интернета, которые оставили 150 комментариев.

Пробег Евгений совершил в одиночку. С собой он взял минимум вещей и еды. Непал его манил всегда. В тот период жизни он как раз начал бегать. Поэтому решил, что эту страну он покорит бегом.

Стартовал от восточной границы, где-то ближе к югу. Эта территория представляет собой равнину, где температура воздуха около +35 градусов днём. Это усложнило задачу, но не напугало путешественника.

Евгений подробно описывает гастрономическую сторону Непала. В основном питался рисом, овощами, чечевичной похлёбкой.

Ночевал у местных жителей, они радушно принимали путешественника из России. Место для ночлега оборудовали прямо на крыше дома, так как в самом доме очень душно.

А ещё молодого человека впечатлила красота местной природы.

Именно с Непала у Евгения началось увлечение бегом на длинные дистанции. Как он сам написал на своей страничке, в 2020 году он уже набегал 3672 км, а это значит, что больше чем 10 км в среднем в день.

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Фото: Евгений Глушаев (pikabu.ru)