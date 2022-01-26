Кировчанин в 25 лет 93 раза прыгнул с парашютом

Николай Постников является магистрантом факультета физической культуры и спорта ВятГУ. У молодого человека есть мечта — 15 тысяч прыжков. 25 января, в День студента, про него подготовили материал в вузе, как об одном из самых удивительных студентов.

Николай рассказал, что впервые прыгнул с парашютом в 14 лет. Ему очень понравилось и с тех пор он регулярно занимается этим спортом. В год ему удаётся сделать 2-3 прыжка.

— Самая большая высота — 3 км 700 метров. Но несмотря на большое количество прыжков, обучение в этом виде спорта не прекращается. Каждый «аттракцион» — это уникальная история. Например, только недавно я овладел техникой свободного падения, — отметил Николай.

Также он признался, что его мечта — осуществить 15 тысяч прыжков.

Кстати, в материале про необычные истории студентов ВятГУ есть и про свадьбу юноши из Узбекистана и девушки из Таджикистана.

Пара познакомилась на студенческом мероприятии. Юноша сделал предложение. Молодые и их родители планировали отметить торжество каждый на своей родине. Но получилось так, что свадьбу сыграли в Кирове. Таким образом, наш город объединил Таджикистан, Узбекистан и Россию.

Фото: vyatsu.ru