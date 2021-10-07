Кировчанка набрала 8 ведер рыжиков за один поход в лес

В Кировской области в разгаре осенний сезон сбора рыжиков. Фотографиями богатых урожаев кировчане делятся в группе «Грибы Кировской области».

Рыжики традиционно собирают в Суне. По словам местной жительницы, за одну поездку она в одиночку набрала 2 ведра грибов. Целых 8 ведер рыжиков собрала кировчанка в Уржумском районе. Чуть меньше – 6 ведер и корзин – собрал грибник за Смыками в Сунском районе.

Чуть меньше, но все еще есть в лесах белые грибы, красноголовики, маслята и даже лисички.

По словам грибников, удовольствие от тихой охоты портят ночные заморозки. Многие грибы замерзают, и их приходится буквально вытаскивать из земли. А в тепле они превращаются в кашу. Однако сборщики не переживают.

— В банке после посола они будут все одинаковы, синего цвета, — пишут грибники.

Ранее в Кировской области нашли малоизвестный съедобный гриб.

Фото: vk.com/griby_kirovskayaoblast