Почему заседания правительства региона не длятся 5-7 часов

О некоторых моментах, которые остаются за кадром телевизионных новостей

Привычное для многих сообщение из вечерних телевизионных новостей: «Сегодня состоялось заседание правительства региона. На него были вынесены вопросы…»

Впрочем, стоп: вопросы всегда разные. В отличие от того, как организовано их обсуждение и принятие решений по каждому. Разберёмся, что традиционно остаётся за кадром ТВ-новостей…

Участники

За несколько минут до заседания они занимают места за длинным столом. Это – министры, представители ОЗС и региональных ведомств. Также присутствуют руководители федеральных структур в регионе и первые лица областного центра.

Цель их участия – возможность получить информацию по каждой из тем, что называется, здесь и сейчас, подключить к обсуждению максимальное количество заинтересованных участников и – в некоторых случаях – принять решение прямо на месте.

Открытость

Это – один из важных моментов в работе правительства. Мероприятие традиционно проводится при участии прессы – представителей телеканалов, газет, радио и интернет-изданий.

Вне зависимости от редакционной политики конкретного СМИ и отношения его издателей-учредителей к происходящему в регионе, накануне очередного заседания все получают приглашение к аккредитации на мероприятие. Важно лишь быть пунктуальными – подать заявку на участие до обозначенного времени.

– Информация о деятельности правительства должна быть максимально открытой. Жители региона должны знать о работе региональных властей, обо всех изменениях, которые происходят во всех отраслях. Игорь Васильев, губернатор Кировской области

Продолжительность

В зависимости от количества обсуждаемых тем длительность заседаний составляет от полутора до двух часов. Это, кстати, не так много. В некоторых регионах подобные заседания могут длиться в два раза дольше. Есть и рекордсмены, которые работают по полдня. Что, наверное, всё-таки не совсем правильно: за счёт предварительной проработки тем и вопросов заседания могут проходить по-деловому и динамично.

Атмосфера

Несмотря на присутствие телекамер и другой прессы, атмосфера деловая и, пожалуй, даже дружелюбная. Почему «несмотря»? Потому что ТВ-объектив, как ни крути, это – всегда соблазн для публичных «разборов полёта». В Кировской области такого нет.

Цель работы – не «изображение бурной деятельности». А, как ранее подчёркивал председатель правительства Кировской области Александр Чурин – позитивные изменения по вполне конкретным направлениям: «Наращивание инвестиционного потенциала, наведение экономического порядка, планомерное снижение государственного долга, модернизация дорожной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, налаживание системной работы коммунальной сферы».

Задачи

Также одна из основных задач в работе регионального правительства, как ранее подчёркивал губернатор Игорь Васильев, – оперативное реагирование на запросы людей и налаженная прямая связь с ними. В период пандемии правительство не переходило на «дистанционку» и проводило заседания в очном режиме. Впрочем, технические возможности видеоконференцсвязи в работе тоже активно используют. Например, для того, чтобы в ходе заседания пообщаться с представителями отдалённых районов.

Новые формы работы

Они тоже появляются и доказывают свою эффективность. В правительство региона приглашают представителей заинтересованных сторон в решении конкретных вопросов: людям предоставляют трибуну для того, чтобы они могли высказать свою позицию.

Ещё одной традицией стало приглашение на заседания руководителей муниципальных образований. И главное здесь – не долгий отчёт о проделанной работе, а передача имеющегося положительного опыта и рассказ об успешных практиках.

Ранее мы писали о сильных сторонах Кировской области, которые назвал полпред Президента РФ в ПФО.